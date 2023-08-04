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19:43, 4 августа 2023Россия

Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство. Какое наследство он может получить?

Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн подал в суд иск о признании отцовства

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Внебрачный сын основателя партии ЛДПР Олег Эйдельштейн подал в суд иск с требованием официально признать отцовство Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.

Как объяснили агентству в суде, Эйдельштейн хочет установить факт отцовства с целью реализации прав на наследство политика. Иск зарегистрирован 2 августа, но дата его рассмотрения пока не назначена. Председательствовать на заседании будет судья Юлия Голянина.

Жириновский неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме

Как следует из сведений на сайте Госдумы, в декларации за 2018 год Жириновский указал более 6,7 миллиона рублей дохода, а также квартиру, восемь жилых домов, два земельных участка, два гаража, хозяйственную постройку, бассейн и навес. Еще два земельных участка и квартира находились в безвозмездном пользовании Жириновского. Политик также являлся владельцем автомобиля Lada 212140.

По данным декларации за 2019 год, доходы Жириновского превысили 22,4 миллиона рублей, а из имущества остались машина и квартира. Также сохранилось жилье в безвозмездном пользовании.

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рублей дохода задекларировал Жириновский за 2020 год

Эта сумма на 16,5 миллиона рублей больше его дохода в 2019 году. Кроме того, в декларации больше не числился автомобиль Lada. Сведений о доходах основателя ЛДПР за 2021 год нет.

В 2017 году Жириновский предложил осетинам своего сына вместо «зарвавшихся чиновников»

На выборах того года Эйдельштейн возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Северной Осетии. На встрече с делегатами из республики, также представляющими партию, Жириновский впервые публично признал внебрачного сына. «Вы, наверное, знаете, что он [Эйдельштейн] имеет ко мне отношение — мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — заявил тогда российский политик.

Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с основателем ЛДПР. При рождении Эйдельштейн носил ее фамилию, но с возрастом сменил ее на фамилию отца Жириновского. В 2003 году Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет, в 2006 — Дипломатическую академию МИД России. Он имеет опыт в ведении бизнеса и являлся совладельцем разных компаний.

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Сын Жириновского неоднократно становился участником скандалов из-за драк. В 2021 году Эйдельштейн подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково. Согласно одной из версий, инцидент произошел из-за оскорбления. По словам очевидцев, Эйдельштейн якобы заявил своему оппоненту: «Ваше время закончилось, **** вас будем». В свою очередь, сын Жириновского утверждает, что пытался поговорить с Битаровым об отставке его отца, покинувшего свой пост за несколько дней до конфликта, однако тот набросился на него.

14 февраля 2023 года Эйдельштейн устроил дебош в одном из столичных ресторанов. Сотрудники заведения были вынуждены вызвать полицию, которая в результате задержала мужчину и доставила в отделение, где тот стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы. Сам Эйдельштейн в суде отказался признавать факт избиения полицейского.

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    Константин Лысяков
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