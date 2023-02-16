Внебрачный сын Жириновского подрался с полицейскими после ужина в ресторане

Внебрачный сын Жириновского устроил скандал в московском ресторане и подрался с полицией

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын политика Владимира Жириновского, подрался в Москве с сотрудниками полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Вечером 14 февраля он ужинал в заведении грузинской кухни, расположенном на улице Лубянке, уточняет Telegram-канал SHOT. Эйдельштейн учинил скандал, и администрация ресторана вызвала правоохранителей. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился, а, наоборот, начал оскорблять силовиков, а затем ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.

Его коллеги составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении. В настоящее время проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет России.