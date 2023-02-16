Внебрачный сын Жириновского отказался признаваться в избиении полицейского

Внебрачный сын Жириновского заявил суду, что не бил полицейского

Олег Эйдельштейн, являющийся внебрачным сыном политика Владимира Жириновского, на судебном заседании отказался признавать факт избиения полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

На слушаниях по административному делу о хулиганстве в московском ресторане «Ткемали» подсудимый заявил, что не бил правоохранителя, пытавшегося его задержать. Он также утверждал, что не нарушал общественный порядок. По его словам, вечером 14 февраля он встретился со знакомым и немного выпил, после чего его задержали на выходе из ресторана. На основании этих слов адвокат Эйдельштейна просил суд назначить наказание в виде штрафа.

Суд не поверил словам Эйдельштейна, указав, что он в ответ на требования полицейских громко ругался нецензурной бранью, размахивал руками и отказывался ехать в отдел полиции. В материалах указано, что нарушитель сопротивлялся, хватал силовиков за обмундирование и вырывался.

Ранее 16 февраля сообщалось, что Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под административный арест на 15 суток. На него также составлен протокол о хулиганстве.

Вечером 14 февраля мужчина ужинал в заведении грузинской кухни на улице Лубянка. Он учинил скандал, и администрация ресторана вызвала полицейских. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился, а напротив, стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.