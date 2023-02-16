Внебрачного сына Жириновского арестовали после драки с полицейским

В Москве суд арестовал на 15 суток сына Жириновского, подравшегося с полицейским

Тверской суд Москвы отправил под административный арест Олега Эйдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант проведет в камере 15 суток.

Ранее стало известно, что вечером 14 февраля Эйдельштейн ужинал в заведении грузинской кухни, расположенном на улице Лубянка. Он учинил скандал, и администрация ресторана вызвала правоохранителей. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился а, напротив, стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы после драки.

Коллеги пострадавшего составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении. В настоящее время проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет России.