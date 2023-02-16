Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 16 февраля 2023Силовые структуры

Внебрачного сына Жириновского арестовали после драки с полицейским

В Москве суд арестовал на 15 суток сына Жириновского, подравшегося с полицейским
Олег Эйдельштейн

Олег Эйдельштейн. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Тверской суд Москвы отправил под административный арест Олега Эйдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант проведет в камере 15 суток.

Ранее стало известно, что вечером 14 февраля Эйдельштейн ужинал в заведении грузинской кухни, расположенном на улице Лубянка. Он учинил скандал, и администрация ресторана вызвала правоохранителей. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился а, напротив, стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы после драки.

Коллеги пострадавшего составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении. В настоящее время проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Шторм вынес на пляж Сочи смытые в море вместе с людьми автомобили
В Хорватии произошло землетрясение
Лукашенко заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Netflix анонсировал документальный фильм о Pornhub
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о выполнившем задачу подбитом бомбардировщике
Внебрачного сына Жириновского арестовали после драки с полицейским
Джигана заметили возле психиатрической клиники в Москве
Мэр пригласил Брыльску в Новосибирск после ее высказывания о «россиянах в говне»
Туристам на Бали ограничат доступ к одной известной достопримечательности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.