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13:34, 16 февраля 2023Силовые структуры

На внебрачного сына Жириновского составили протокол о мелком хулиганстве

На сына Жириновского составили протокол о мелком хулиганстве после драки с полицейскими
Олег Эйдельштейн

Олег Эйдельштейн. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В отношении Олега Эйдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского, составили протокол о мелком хулиганстве из-за драки с полицейскими в ресторане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, протокол составлен по части 2 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы отправил фигуранта под административный арест на 15 суток.

Вечером 14 февраля мужчина ужинал в заведении грузинской кухни, расположенном на улице Лубянке. Эйдельштейн учинил скандал, и администрация ресторана вызвала правоохранителей. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился, а, наоборот, начал оскорблять силовиков, а затем ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.

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Екатерина Власова
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