Никулинский суд Москвы признал Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее решение было принято 3 июня.

От комментариев журналистам Эйдельштейн отказался.

Эйдельштейн подал иск о признании отцовства в 2023 году

В августе 2023 года Эйдельштейн подал в суд иск с требованием официально признать отцовство Жириновского. Мужчина хотел установить факт отцовства с целью реализации прав на наследство политика. Однако суд отказался рассматривать иск.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — уроженка Северной Осетии Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с основателем ЛДПР. Как отмечает газета «Комсомольская правда», Жириновский познакомился с ней на Кубе, где был в командировке.

При рождении Эйдельштейн носил фамилию матери, но с возрастом сменил ее на фамилию отца Жириновского. В 2003 году Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет, в 2006 — Дипломатическую академию МИД России. Он имеет опыт в ведении бизнеса и являлся совладельцем разных компаний.

Жириновский представил сына общественности в 2017 году, когда Эйдельштейн баллотировался в парламент Северной Осетии.

Вы, наверное, знаете, что он [Эйдельштейн] имеет ко мне отношение — мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой Владимир Жириновский

Эйдельштейн не раз оказывался участником конфликтов

В 2021 году Эйдельштейн подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в столичном аэропорту Внуково. Согласно одной из версий, инцидент произошел из-за оскорбления.

14 февраля 2023 года Эйдельштейн устроил дебош в одном из московских ресторанов. Сотрудники заведения были вынуждены вызвать полицию, которая в результате задержала мужчину и доставила в отделение, где тот стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы. Сам Эйдельштейн в суде отказался признавать факт избиения полицейского.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Лента.ру» выяснила, на какое наследство может рассчитывать Эйдельштейн. Так, в 2020 году основатель ЛДПР заработал более 39 миллионов рублей.