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07:35, 9 августа 2023Россия

Суд отказался рассматривать иск внебрачного сына Жириновского об отцовстве

«МК»: суд не стал рассматривать иск сына Жириновского Эйдельштейна об отцовстве

Фото: Pixabay

Никулинский суд Москвы отказался рассматривать иск внебрачного сына первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о признании отцовства. Об этом пишет «МК».

Причина, по которой суд не стал рассматривать иск, не уточняется.

Ранее «Лента.ру» узнала, на какое наследство может рассчитывать Эйдельштейн в случае признания отцовства. Жириновский неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций Госдумы. За 2020 год политик заработал более 39 миллионов рублей. Кроме того, он являлся владельцем квартиры площадью почти в 40 квадратных метров, а также имел жилье площадью свыше 436 квадратных метров в безвозмездном пользовании.

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Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с основателем ЛДПР. При рождении Эйдельштейн носил ее фамилию, но с возрастом сменил ее на фамилию отца Жириновского. В 2003 году Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет, в 2006 — Дипломатическую академию МИД России. Он имеет опыт в ведении бизнеса и являлся совладельцем разных компаний.

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    Константин Лысяков
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