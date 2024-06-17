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15:20, 17 июня 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

Clear Men Derma Expert: продлить чистоту волос помогут шампуни для жирной кожи

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос. Об этом «Ленте.ру» рассказала разработчик средств для кожи головы и волос Clear Men Derma Expert Наталия Жегалова.

Кандидат химических наук заявила, что жирная кожи головы — достаточно распространенная проблема у мужчин. По ее словам, справиться с данной проблемой поможет правильный уход, поскольку спровоцировать излишнюю секрецию кожного сала и возникновение перхоти могут неправильно подобранные средства.

Собеседница издания подчеркнула, что очищать волосы необходимо по мере загрязнения, используя шампуни, разработанные специально для волос и кожи головы, склонных к жирности. 
 
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В то же время в душе лучше избегать слишком горячей воды, поскольку высокие температуры способствуют выработке себума, добавила Жегалова. По этой же причине следует не злоупотреблять использованием горячего воздуха фена.

Кроме того, зачастую во время ухода за волосами мужчины ограничиваются только шампунем, игнорируя дополнительные средства. Эксперт советует не пренебрегать использованием таких средств, как пилинги и скрабы, они позволяют уменьшить излишнюю выработку кожного сала.

В мае россиянкам раскрыли способы сохранить качество волос летом. В первую очередь им напомнили о важности использования термозащитных средств.

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      Карина Черных
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