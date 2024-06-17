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07:31, 17 июня 2024Путешествия

Россиянин описал отдых в Сочи фразой «такого обмана мы не ожидали»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский турист с семьей отправился на отдых в Сочи и был разочарован одной из местных экскурсий. Своей историей он поделился с порталом «Тонкости туризма».

«Один из маршрутов, который предлагают — это лес, где есть водопады. Такого обмана мы не ожидали. Вместо водопадов было несколько маленьких ручейков, а спускаться к ним далеко. Все люди, шедшие оттуда, выглядели очень уставшими», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Автор публикации добавил, что в другой день они решили покататься на аттракционах в «Сочи Парке». «В основном все они большие и захватывающие дух. Но мне пришлось не по душе, что водных горок на тот момент не было», — пожаловался турист, добавив, что билеты в парк обошлись в семь тысяч рублей на троих.

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Кроме того, путешественник остался не в восторге от гостевого дома «Киви», в котором он остановился. «Кухня была общая, пароль от Wi-Fi (который работал слабо) был напечатан на бумажке и висел на улице, в самой комнате было неприлично мало места, везде расклеены запрещающие надписи типа: "В номер с едой нельзя!", "Утюгом пользоваться только на первом этаже!" — и так далее», — возмутился читатель портала.

Ранее другая российская туристка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и пожаловалась на несколько неприятных моментов, которые она заметила в пятизвездочном отеле. В частности, ей не понравилось, что на полу стояли подносы с объедками.

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      Алина Черненко
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