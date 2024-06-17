Россиянин поджег сожительницу и сел на 16 лет

Хабаровчанин сел на 16 лет за убийство сожительницы, которую поджег

В Хабаровском крае суд приговорил к 16 годам лишения свободы 51-летнего местного жителя, расправившегося с сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления с особой жестокостью общеопасным способом.



Следствие и суд установили, что 24 июля 2023 года пьяный мужчина в квартире жилого дома в селе Отрадное во время конфликта с сожительницей облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину увезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

14 июня сообщалось, что в Гатчине задержан 43-летний мужчина за попытку поджога входной двери квартиры 38-летней сожительницы.