Россиянин ударил пасынка топором и получил шесть лет колонии

Под Ростовом рецидивист ударил пасынка топором и получил шесть лет колонии

Под Ростовом-на-Дону, в Белокалитвинском районе местный житель ударил 31-летнего пасынка топором и получил шесть лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на убийство. Во время расследования он полностью признал вину. Сейчас он будет отбывать наказание в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже был судим по статье об убийстве.

Как установил суд, покушение на преступление произошло в декабре 2023 года, в поселке Горняцком. Тогда рецидивист поссорился со своим пасынком и ударил его топором по голове, но завершить расправу он не смог, потому что пострадавший оказал ему активное сопротивление и убежал. Позже он был госпитализирован. Врачи выявили у него множественные телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Московской области 36-летний местный житель зарубил топором 86-летнего дедушку.