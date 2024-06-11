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12:58, 11 июня 2024Силовые структуры

Житель Московской области зарубил топором 86-летнего дедушку

В Подмосковье внук зарубил топором 86-летнего дедушку

Кадр: прокуратура Московской области

В Московской области 36-летний местный житель зарубил топором 86-летнего дедушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Столбовая города Чехов. В начале июня мужчина поссорился с пожилым родственником и ударил его топором по шее. Пенсионер не выжил. Внук почти неделю скрывал произошедшее, но в итоге родственники обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин арестован до 8 августа, он полностью признал вину.

Ранее стало известно, что житель Ростовской области задержан после жестокой расправы над сожительницей.

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      Екатерина Кашурникова
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