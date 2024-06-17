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08:12, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянина посадили на четыре года за призывы к террору

В Хакасии суд дал 4 года украинскому националисту за призывы к террору

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Первый восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы 18-летнего жителя Абакана за призывы к террору. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Молодой человек признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, за что его отправили в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что россиянин, являющийся сторонником украинской националистической организации, в Новороссийске Краснодарского края создал ячейку из единомышленников для совершения экстремистских преступлений. А в январе 2023 года, находясь в Абакане, призывал в мессенджере сторонников вступать в ряды террористической организации и оказывать ей помощь.

14 июня сообщалось, что следственный отдел УФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который финансировал боевиков и перевел почти 300 тысяч рублей участнику ячейки международной террористической организации.

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      Любовь Ширижик
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