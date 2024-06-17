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14:23, 17 июня 2024Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и дачи

Жительница Воронежа продала дачу и квартиру и отдала мошенникам 5 млн рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Воронежа продала дачу и квартиру из-за мошенников. Она перевела на счет аферистов, с которыми разговаривала по телефону, более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленник связался с 60-летней россиянкой по телефону и представился сотрудником банка. Он заявил, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Чтобы обезопасить себя, собеседник предложил женщине оформить несколько кредитных заявок в различных банках.

Россиянка согласилась и оформила два кредита. Полученные деньги она перевела на счет, который указал собеседник. В разговоре женщина упомянула, что продает дачу, после чего мошенник порекомендовал ей перевести на тот же счет деньги, полученные со сделки. Далее россиянку убедили продать квартиру, заявив о попытке посторонних найти покупателей на ее недвижимость. Вырученные с продажи жилья средства она также перевела на счет собеседника.

Общий ущерб, причиненный пострадавшей, составил 5,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая жительница Пскова лишилась квартиры и 10 миллионов рублей после того, как поговорила с мошенниками.

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      Александра Качан
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