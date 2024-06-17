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15:51, 17 июня 2024Экономика

Россиянка пообщалась с мошенниками и лишилась жилья

Жительница Благовещенска лишилась квартиры и сбережений после звонка мошенников

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Жительница Благовещенска лишилась квартиры и всех сбережений после телефонного разговора с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Россиянке 1965 года рождения позвонили с незнакомого номера. Собеседник назвал себя представителем сотового оператора и заявил, что сим-карту женщины собираются заблокировать. Чтобы продлить срок ее действия, неизвестный попросил амурчанку продиктовать паспортные данные — что она и сделала.

После этого россиянке стали звонить подставные сотрудники правоохранительных органов и банков и запугивать мошенническими действиями в ее адрес. В итоге злоумышленники убедили женщину перевести им накопленные 650 тысяч рублей.

Затем собеседники призвали жительницу Благовещенска выставить на продажу квартиру, чтобы ее не могли продать аферисты. Россиянка избавилась от жилья и перевела вырученные от сделки средства на счета мошенников. Спустя время они перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба достигла 7,5 миллиона рублей, рассказали в УМВД.

Ранее по похожей схеме квартиры и дачи лишилась жительница Воронежа. Злоумышленник связался с 60-летней россиянкой по телефону и представился сотрудником банка. Он заявил, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Чтобы обезопасить себя, собеседник предложил женщине оформить несколько кредитных заявок в различных банках.

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      Нина Ташевская
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