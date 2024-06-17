Россиянка пообщалась с мошенниками и лишилась жилья

Жительница Благовещенска лишилась квартиры и сбережений после звонка мошенников

Жительница Благовещенска лишилась квартиры и всех сбережений после телефонного разговора с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Россиянке 1965 года рождения позвонили с незнакомого номера. Собеседник назвал себя представителем сотового оператора и заявил, что сим-карту женщины собираются заблокировать. Чтобы продлить срок ее действия, неизвестный попросил амурчанку продиктовать паспортные данные — что она и сделала.

После этого россиянке стали звонить подставные сотрудники правоохранительных органов и банков и запугивать мошенническими действиями в ее адрес. В итоге злоумышленники убедили женщину перевести им накопленные 650 тысяч рублей.

Затем собеседники призвали жительницу Благовещенска выставить на продажу квартиру, чтобы ее не могли продать аферисты. Россиянка избавилась от жилья и перевела вырученные от сделки средства на счета мошенников. Спустя время они перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба достигла 7,5 миллиона рублей, рассказали в УМВД.

Ранее по похожей схеме квартиры и дачи лишилась жительница Воронежа. Злоумышленник связался с 60-летней россиянкой по телефону и представился сотрудником банка. Он заявил, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Чтобы обезопасить себя, собеседник предложил женщине оформить несколько кредитных заявок в различных банках.