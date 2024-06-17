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11:20, 17 июня 2024Экономика

Российские аграрии нашли способ заместить западную технику

Глава комитета Совфеда Двойных: аграрии в РФ начали переходить на технику из КНР

Фото: Жанна Манукян / РИА Новости

Российские аграрные предприятия нашли способ заместить западную сельскохозяйственную технику, поставки которой резко снизились на фоне введения санкций со стороны США и стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Его слова приводит ТАСС.

На этом фоне, как уточнил сенатор, отечественные компании стали активнее переходить на сельскохозяйственное оборудование из Китая. Закрыть образовавшиеся ниши за счет поставок оборудования из России и Белоруссии пока не удается. «В те сферы, которые не закрыты нашими производителями, мы хотим пригласить китайских», — пояснил Двойных.

Он добавил, что резкое сокращение поставок сельскохозяйственной техники было во многом обусловлено растущим давлением со стороны правительств западных государств. В этих условиях иностранные поставщики были вынуждены ограничить экспорт оборудования, а также запчастей и комплектующих к ним.

На этом фоне крупные отечественные агроассоциации хотят, чтобы китайские компании нарастили свое присутствие на российском рынке. Речь идет в том числе о возможности открытия сервисных центров на территории РФ, где можно было бы проводить осмотр и починку китайского сельхозоборудования, заключил Двойных.

Европейские власти ограничивают не только экспорт агротехники в Россию, но также усложняют условия импорта сельхозпродукции из РФ. Так, ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Аджа Лябиб заявила о намерении Евросоюза (ЕС) распространить заградительные пошлины не только на зерно, но и на все сельхозтовары из России и Белоруссии. По ее словам, рассмотреть подобную инициативу предложили представители Швеции. Эти меры, как уточнила Лябиб, помогут бороться с попытками продать «украденное на Украине зерно».

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