Российские силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами в Луганске

В Луганске ФСБ, МВД и Росгвардия нашли схрон с оружием и гранатами

В Луганске силовики нашли схрон с боеприпасами и оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудники Сводного отряда полиции России в Луганской народной республике (ЛНР) и ОМВД России «Октябрьский» совместно с правоохранителями региональных представительств УФСБ и Росгвардии нашли в лесу на улице 30-летия Победы тайник. Из него изъяли револьвер, пулеметную ленту со 180 патронами, 281 патрон с трассирующей пулей, 258 патронов, четыре гранаты Ф-1, две гранаты РГН и одну граната РГД-5.

Отмечается, что гранаты уничтожили на месте, а остальные находки отправили на исследование.

Ранее стало известно, что Росгвардейцы с помощью FVP-дронов выявили и подавили более 800 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).