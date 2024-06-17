Российский боец чудом увернулся от шквала шрапнели FPV-дрона в упор и попал на видео

Боец ВС РФ чудом остался жив после шквала шрапнели от взрыва FPV-дрона в упор

Telegram / «Военкоры Русской Весны»

Российский боец чудом остался жив во время атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в упор в зоне спецоперации (СВО). Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Беспилотник подлетел к военнослужащему и взорвался, шквал шрапнели накрыл его, вспахивая землю вокруг. Однако бойцу ВС РФ невероятно повезло: все осколочное поле украинского дрона-камикадзе целиком прошло мимо него.

Ранее стало известно, что игрушка 10-летнего сына спасла женщину-фельдшера от дрона в зоне СВО. Во время побега от беспилотника женщина выронила подаренную сыном игрушку в виде котика и прыгнула за ней в окоп, что спасло ей жизнь — БПЛА тут же взорвался над ее головой.