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08:06, 17 июня 2024Бывший СССР

Российский боец чудом увернулся от шквала шрапнели FPV-дрона в упор и попал на видео

Боец ВС РФ чудом остался жив после шквала шрапнели от взрыва FPV-дрона в упор
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Telegram / «Военкоры Русской Весны»

Российский боец чудом остался жив во время атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в упор в зоне спецоперации (СВО). Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Беспилотник подлетел к военнослужащему и взорвался, шквал шрапнели накрыл его, вспахивая землю вокруг. Однако бойцу ВС РФ невероятно повезло: все осколочное поле украинского дрона-камикадзе целиком прошло мимо него.

Ранее стало известно, что игрушка 10-летнего сына спасла женщину-фельдшера от дрона в зоне СВО. Во время побега от беспилотника женщина выронила подаренную сыном игрушку в виде котика и прыгнула за ней в окоп, что спасло ей жизнь — БПЛА тут же взорвался над ее головой.

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      Александра Синицына
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