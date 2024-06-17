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06:02, 17 июня 2024Бывший СССР

Игрушка спасла женщину-медика от украинского дрона

Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-фельдшера от дрона в зоне СВО

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Женщину-фельдшера с позывным Оса спасла от дрона в зоне проведения специальной военной операции (СВО) игрушка, которую ей передал 10-летний сын. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По ее словам, история произошла в Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Медик вместе с коллегами попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время побега от вражеского дрона женщина выронила подаренную сыном игрушку в виде котика. Оса прыгнула за ним в окоп и это спасло ей жизнь — спустя несколько секунд в стоящую рядом «буханку» врезался и взорвался беспилотник.

Ранее атаман станицы Терновской Вячеслав Деев рассказал, как письма детей спасли жизнь другому бойцу СВО. Мужчина не успел прочитать послания детей до выхода на боевое задание. Там его атаковали беспилотники ВСУ, один из сброшенных ими боеприпасов взорвался около бойца. Сложенные в несколько раз письма остановили один из осколков — он застрял в бумаге.

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      Евгений Силаев
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