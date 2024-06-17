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17:08, 17 июня 2024Силовые структуры

Российского школьника осудили за лжеминирование

В Петербурге суд дал школьнику пять лет условно за массовое лжеминирование

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам условно 17-летнего школьника, который рассылал ложные сообщения о минировании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года школьник из дома массово рассылал сообщения о готовящихся взрывах и поджогах на электронные адреса аэропорта, городского МЧС, Мариинского театра, Музея истории Санкт-Петербурга, гимназии, больниц и торгового комплекса. Угрозы не подтвердились.

Юноше вменили 18 эпизодов по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Он признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22.

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