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13:33, 17 июня 2024Силовые структуры

В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22 и ранил троих детей

В Мариуполе подросток ранил трех детей из отцовского РПГ-22

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22, в результате чего ранения получили трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавшие — две девочки 3 и 15 лет, а также 10-летний мальчик. Их госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Дети находятся в стабильном состоянии. Следователи проводят проверку в связи с произошедшим ЧП.

4 июня сообщалось, что в Якутии 12-летний мальчик выстрелил в 13-летнего подростка во время охоты со взрослыми. Школьник переносил огнестрельное ружье «ТОЗ-34-Е» отца и во время подъема по крутому склону произошел выстрел, который попал в пострадавшего. Подросток не выжил.

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      Любовь Ширижик
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