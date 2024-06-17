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20:33, 17 июня 2024Наука и техника

Российского «Вепря» с «мангалом» заметили в зоне СВО

Редкую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь» заметили в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Российскую бронированную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую оснастили «мангалом» для защиты от дронов, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

Машина на фото получила сплошной катковый трал ТМТ-С и козырек для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Отмечается, что БМР-3МА редко попадает в кадры из зоны СВО.

Машина на базе танка Т-90А предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей. БМР-3МА может использовать различное оборудование, включая колейные тралы КМТ-7 и КМТ-8. Также машина оснащена крупнокалиберным пулеметом НСВТ и дымовыми гранатометами.

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      Даниил Иринин
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