Российского «Вепря» с «мангалом» заметили в зоне СВО

Редкую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь» заметили в зоне СВО

Российскую бронированную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую оснастили «мангалом» для защиты от дронов, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

Машина на фото получила сплошной катковый трал ТМТ-С и козырек для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Отмечается, что БМР-3МА редко попадает в кадры из зоны СВО.

Машина на базе танка Т-90А предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей. БМР-3МА может использовать различное оборудование, включая колейные тралы КМТ-7 и КМТ-8. Также машина оснащена крупнокалиберным пулеметом НСВТ и дымовыми гранатометами.

Ранее в июне стало известно, что российские конструкторы повысили стойкость робота-сапера МГР-4 «Шмель» к помехам, которые создают системы радиоэлектронной борьбы. Машина получила резервный канал связи.