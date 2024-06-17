«Ростех» поставил бронежилеты для гуманитарного разминирования

Завод «Октава» поставил бронежилеты «Оберег-С» для гуманитарного разминирования

Тульский завод «Октава» госкорпорации «Ростех» поставил первую партию саперных бронежилетов «Оберег-С» группе гуманитарного разминирования, которая работает в новых регионах России. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что «Оберег-С» отличается от аналогов мобильностью, легкостью и большой площадью защиты от осколков. «У "Оберега-С" специальная конструкция с увеличенной площадью защиты от осколков. При этом бронежилеты для саперов отличаются малым весом — всего до пяти килограммов. Стандартные саперные бронекомплекты не так хороши для длительной работы: они не обеспечивают необходимую степень подвижности, а их вес больше почти в два раза», — говорится в сообщении.

В бронежилете «Оберег-С» заменили керамические бронеплиты баллистическими пакетами специального класса защиты С2 и Бр1+. Они выдерживают попадание пистолетных пуль и осколков, а также защищают от основных типов современных противопехотных мин. Бронежилет оснащен регулируемым воротом, который исключает образование зазоров при использовании шлема с забралом. Ворот предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Также «Оберег-С», позволяющий работать с одного колена, обеспечивает защиту паха и внутренней стороны бедер.

Бронежилет получил регулируемые застежки и поддерживающий пояс, который фиксирует поясницу и оптимизирует нагрузку на позвоночник. Также на изделии предусмотрена система полуносилок для эвакуации при ранении.

Ранее в июне стало известно, что завод «Октава» подписал контракт с Минобороны России на поставку крупной партии бронежилетов «Оберег». Военные получат модернизированные изделия с увеличенной площадью защиты.