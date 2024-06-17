Причиной обысков в Петербургской академии милиции стала студентка

Спецназ МВД пришел с обысками в Петербургскую академию милиции из-за студентки, употреблявшей наркотики в форме учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, девушку поймали в рейсовом автобусе в Пушкино и отправили в медицинское учреждение. Там в ее крови обнаружили мефедрон, после чего полицейские возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Позже выяснилось, что в академии могут быть и другие студенты, употребляющие запрещенные вещества. С помощью передвижной лаборатории сотрудники правоохранительных органов проверили учащихся, а служебная собака в это время нашла части от автомата в кабинете директора. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, ранее он уже попадался на похожем и становился фигурантом дела о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

Сейчас полиции предстоит выяснить, зачем директору учебного заведения автомат. Как уточняет Mash на Мойке, несмотря на название и правоохранительный уклон академии, к системе МВД она все же не относится.

Ранее стало известно, что обыски проходят в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где утром 16 июня заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. «В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных», — сообщили журналистам в правоохранительных органах.