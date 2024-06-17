Стало известно о массовой атаке ВСУ на российский регион

Врио главы Курской области Смирнов сообщил о массовой атаке ВСУ на регион

Курская область подверглась массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня неоднократно обстреливались село Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревни Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселок Теткино, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района», — написал чиновник.

В селе Троицкое взрыв разрушил жилой дом. Помимо того, атаки дронов-камикадзе и сбросы взрывчатки с коптеров зафиксировали около деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, поселка Краснооктябрьский Глушковского района, села Бегоща Рыльского района.

В поселке Краснооктябрьский после атаки повреждения получили линии электропередачи. За день с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось ликвидировать и обезвредить 12 беспилотников противника. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил Смирнов.

Ранее появилось видео, на котором запечатлена тренировка учеников Школы олимпийского резерва по фехтованию имени И.М. Мавлютова в Курске под звуки сирены ракетной опасности. При этом региональные власти опровергли тот факт, что детей продолжили тренировать, несмотря на угрозу, и уточнили, что на видео попали только первые полторы минуты тревоги