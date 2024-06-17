Тренировка детей под звуки сирены ракетной опасности в российском городе попала на видео

Тренировку детей под звуки сирены в Курске прервали через полторы минуты

Тренировка учеников Школы олимпийского резерва по фехтованию имени И.М. Мавлютова в Курске под звуки сирены ракетной опасности попала на видео. При этом региональные власти опровергли тот факт, что детей продолжили тренировать, несмотря на угрозу, и уточнили, что на видео попали только первые полторы минуты тревоги, пишет «Подъем».

На кадрах видно, как часть детей под звуки сирены выполняют упражнение «скалолаз», а часть продолжают пробежку вокруг стадиона. В администрации Курской области пояснили, что тренировку прервали, а на видео попало только начало объявления ракетной опасности, отмечает издание.

«Оповещение о ракетной опасности была дано в 10:08. По записям камер видеонаблюдения, размещенных на стадионе, видно, что практически сразу тренировка была прервана», — заверили в администрации региона.

По данным властей, укрытие располагается в находящемся рядом Центре фехтования, и дети, собрав вещи, вместе с тренерами отправились туда. «Через полторы минуты после объявления ракетной опасности на стадионе спортсменов СШОР не было. Видео записано в самом начале объявления ракетной опасности в Курске, о чем свидетельствует звук сирены на записи», — добавили в областной администрации.

Ракетную опасность в Курской области последний раз объявляли утром 17 июня. Ранее, 15 июня, регион атаковал украинский беспилотник. Тогда ранения получил местный житель. Повреждения получили одно домовладение и три автомобиля.