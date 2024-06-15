Украинский беспилотник атаковал село в российском регионе

Украинский беспилотник атаковал село в Курской области

Украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, житель российского региона получил ранения, ему оказали первую помощь. Кроме того, в одном домовладении повреждены окна и забор. Также были задеты три автомобиля, один из которых полностью сгорел.

«Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества», — написал Смирнов.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Дежурные силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа по объектам на территории России.

