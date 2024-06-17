Стюардессы облили пассажирку горячим кофе во время турбулентности

Стюардессы авиакомпании Air New Zealand облили пассажирку горячим кофе во время турбулентности. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что тряска началась, когда самолет выполнял рейс из Веллингтона в Квинстаун 16 июня. Пассажирка получила ожоги, в результате чего у нее образовались волдыри. Также одна бортпроводница ударилась о потолок салона самолета. Обеим оказали медицинскую помощь сразу после посадки.
Ранее сообщалось, что пассажирку самолета парализовало ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines. Речь идет о самолете, который вылетел из столицы Лондона в Сингапур вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс из-за сильной турбулентности и приземлиться в Бангкоке.