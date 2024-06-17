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19:31, 17 июня 2024Путешествия

Стюардессы облили пассажирку горячим кофе во время турбулентности

Daily Mail: стюардессы Air New Zealand облили пассажирку кофе во время тряски

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Стюардессы авиакомпании Air New Zealand облили пассажирку горячим кофе во время турбулентности. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что тряска началась, когда самолет выполнял рейс из Веллингтона в Квинстаун 16 июня. Пассажирка получила ожоги, в результате чего у нее образовались волдыри. Также одна бортпроводница ударилась о потолок салона самолета. Обеим оказали медицинскую помощь сразу после посадки.

Ранее сообщалось, что пассажирку самолета парализовало ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines. Речь идет о самолете, который вылетел из столицы Лондона в Сингапур вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс из-за сильной турбулентности и приземлиться в Бангкоке.

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