Пассажирка самолета оказалась парализована после сильной турбулентности

Daily Mail: пассажирка самолета оказалась парализована после турбулентности

Пассажирка самолета оказалась парализована ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет самолете, который вылетел из столицы Лондона в Сингапур вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс из-за сильной турбулентности и приземлиться в Бангкоке. Во время тряски пострадали многие пассажиры, в числе которых была и Керри Джордан.

Ее подбросило вверх, после чего женщина упала в проход и пролежала там, пока воздушное судно не приземлилось в азиатском мегаполисе. На рейсе вместе с ней находился ее муж, который тоже получил травмы. Оба супруга оказались в больнице, однако даже после операции Джордан ничего не чувствует ниже пояса.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента с лайнером Singapore Airlines также не выжил 73-летний британский пенсионер, который поехал в путешествие всей жизни с супругой. Кроме того, в результате сильной турбулентности в больницу Бангкока было госпитализировано около 70 человек с травмами различной степени тяжести.