Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 24 мая 2024Путешествия

Пассажирка самолета оказалась парализована после сильной турбулентности

Daily Mail: пассажирка самолета оказалась парализована после турбулентности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирка самолета оказалась парализована ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет самолете, который вылетел из столицы Лондона в Сингапур вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс из-за сильной турбулентности и приземлиться в Бангкоке. Во время тряски пострадали многие пассажиры, в числе которых была и Керри Джордан.

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
21 мая 2024

Ее подбросило вверх, после чего женщина упала в проход и пролежала там, пока воздушное судно не приземлилось в азиатском мегаполисе. На рейсе вместе с ней находился ее муж, который тоже получил травмы. Оба супруга оказались в больнице, однако даже после операции Джордан ничего не чувствует ниже пояса.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента с лайнером Singapore Airlines также не выжил 73-летний британский пенсионер, который поехал в путешествие всей жизни с супругой. Кроме того, в результате сильной турбулентности в больницу Бангкока было госпитализировано около 70 человек с травмами различной степени тяжести.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      МИД России заявил об ознакомлении с проектом коммюнике саммита по Украине

      Подруга Киркорова оценила вокальные данные Пугачевой

      На Украине снова разрешили называть российских военных «орками» в СМИ

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше