Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

Daily Mail: пенсионер не выжил при турбулентности на самолете Singapore Airlines

73-летний пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Джефф Китчен и его жена провели выходные со своими детьми, а затем отправились в отпуск в Юго-Восточную Азию. Там пара хотела провести шесть недель после выхода на пенсию. Они благополучно сели в самолет и вылетели, однако спустя около 11 часов загорелось табло «Пристегните ремни». Пассажиры отметили, что лайнер сильно тряхнуло, за-за чего многие получили травмы. Супруга Китчена в настоящее время находится в больнице, о ее состоянии не сообщается.

Ранее пассажир этого же рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур сравнил полет при турбулентности с адом. Путешественник по имени Эндрю Дэвис рассказал, что самолет в один момент «как будто упал».