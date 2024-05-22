Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 22 мая 2024Путешествия

Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

Daily Mail: пенсионер не выжил при турбулентности на самолете Singapore Airlines

Фото: shun idota / Unsplash

73-летний пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Джефф Китчен и его жена провели выходные со своими детьми, а затем отправились в отпуск в Юго-Восточную Азию. Там пара хотела провести шесть недель после выхода на пенсию. Они благополучно сели в самолет и вылетели, однако спустя около 11 часов загорелось табло «Пристегните ремни». Пассажиры отметили, что лайнер сильно тряхнуло, за-за чего многие получили травмы. Супруга Китчена в настоящее время находится в больнице, о ее состоянии не сообщается.

Ранее пассажир этого же рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур сравнил полет при турбулентности с адом. Путешественник по имени Эндрю Дэвис рассказал, что самолет в один момент «как будто упал».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

      В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

      Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

      Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

      Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

      Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

      Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше