Сын президента Сербии полез в драку с английскими фанатами на Евро-2024

Сын президента Сербии Вучич полез в драку с английскими фанатами на Евро-2024

В сети распространяется видео, как сын президента Сербии Данило Вучич, находясь в Гельзенкирхене перед матчем Сербия-Англия, стремится обойти своих же телохранителей и вступает с ними в борьбу, чтобы влезть в драку с английскими футбольными фанатами на Евро-2024. Кадры опубликовал Джейкоб Беламовикс в Х (бывшая Twitter).

По его словам, у Данило Вучича есть связи с сербским движением ультрас (организованные группы из болельщиков для поддержки спортивных команд, главным образом футбольных клубов), а также с экстремистскими группировками и криминальным подпольем.

Ранее сообщалось, что болельщики сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем чемпионата Европы по футболу. Группа разъяренных англичан напала на бар, где находились сербские фанаты. Очевидцы рассказали, что в сербов летело «все, что можно вообразить». Впоследствии в инцидент вмешались 200 немецких правоохранителей.