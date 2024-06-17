Турист на греческом острове отправился в поход в жару и не выжил

AP: голландский турист на острове Самос отправился в поход в жару и не выжил

Пожилой турист из Нидерландов на греческом острове Самос отправился в поход и не выжил. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Уточняется, что 74-летнего мужчину обнаружили бездыханным, лежащим лицом вниз в овраге примерно в 300 метрах от места, где его видели в последний раз. Агентство со ссылкой на местные СМИ пишет, что этот инцидент стал последним в череде недавних случаев, когда туристы на греческих островах отправлялись на прогулку в условиях невыносимой жары, а затем пропадали без вести. Спасти некоторых не удавалось.

Так, в пятницу, 14 июня, на уединенном острове Сикинос в Эгейском море две французские туристки в возрасте 64 и 73 лет захотели встретиться за пределами отеля и исчезли.

Еще одна трагедия произошла в воскресенье, 16 июня. Известный британский телеведущий и писатель Майкл Мосли был найден без признаков жизни на острове Сими. За несколько дней до этого он отправился в поход по труднопроходимой каменистой местности.

Ранее сообщалось, что на популярных курортах Греции и Кипра зафиксирован экстремальный уровень жары. Путешественников, планирующих поездки в эти страны, попросили оставаться в тени, избегать прямых солнечных лучей и поддерживать водный баланс в теле.

