Женщины выгнали туристку из торгового центра в России за слишком откровенный наряд

Туристку выгнали из торгового центра Владикавказа за слишком короткие шорты

Туристку выгнали из торгового центра Владикавказа за откровенный наряд. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Baza.

Ситуация произошла в ТЦ «Вертикаль». Девушка с подругами хотела зайти в кафе, но не прошла дресс-контроль. Жительницы российского города выгнали ее за то, что она была в слишком коротких шортах.

Посетительница заведения пыталась объяснить, что она гость, но ее аргументы не сработали. «Иди туда, откуда вышла, — возмутились местные женщины. — У нас не положено так ходить. Какой ты гость? Голожопый гость!»

Ранее российскую туристку из Казани без объяснения причин выгнали из люксового бутика в Турции. Путешественница по имени Ольга захотела зайти в брендовый магазин Gucci и изучить ассортимент сумок. По ее словам, охранник сначала встретил ее неприветливым взглядом.

