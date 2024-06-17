Женщины выгнали туристку из торгового центра в России за слишком откровенный наряд

Туристку выгнали из торгового центра Владикавказа за откровенный наряд. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Baza.
Ситуация произошла в ТЦ «Вертикаль». Девушка с подругами хотела зайти в кафе, но не прошла дресс-контроль. Жительницы российского города выгнали ее за то, что она была в слишком коротких шортах.
Посетительница заведения пыталась объяснить, что она гость, но ее аргументы не сработали. «Иди туда, откуда вышла, — возмутились местные женщины. — У нас не положено так ходить. Какой ты гость? Голожопый гость!»
Ранее российскую туристку из Казани без объяснения причин выгнали из люксового бутика в Турции. Путешественница по имени Ольга захотела зайти в брендовый магазин Gucci и изучить ассортимент сумок. По ее словам, охранник сначала встретил ее неприветливым взглядом.