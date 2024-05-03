Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

116.ru: россиянку выгнали из бутика в Стамбуле без объяснения причин

Российскую туристку из Казани без объяснения причин выгнали из люксового бутика в Турции. Своей историей она поделилась с порталом 116.ru.

Путешественница по имени Ольга вместе с друзьями гуляла по торговому комплексу «Зорлу-центр» в Стамбуле. Россиянка захотела зайти в брендовый магазин Gucci и изучить ассортимент сумок. По ее словам, охранник сначала встретил ее неприветливым взглядом, а когда она попыталась потрогать товары, с криками выгнал ее из бутика.

«Сказать, что я была в шоке, — не сказать ничего, — возмутилась туристка. — Когда мы зашли в Gucci, в магазине были другие люди. При этом вход не был загорожен, дверь была открыта, приглашая взглянуть на роскошную жизнь».

Ранее летевшая на родину россиянка застряла в Италии из-за армянской авиакомпании. У девушки не хватило денег на оплату регистрационного сбора иностранной картой, а пока она ждала перевод с российского счета, регистрация на рейс кончилась.