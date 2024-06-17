Уехавшая из России юмористка рассказала о стрессе из-за эмиграции

Юмористка Приходько заявила, что поначалу в эмиграции испытывала сильный стресс

Известная юмористка Ирина Приходько, уехавшая из России, заявила, что поначалу испытывала сильный стресс из-за эмиграции. Об этом она рассказала в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube-канале комика Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Это было чисто стрессовое состояние. Каждый вечер, когда мы понимали, что мы [с мужем] в очередной раз не сняли квартиру, мы такие: "Ну, пьем"», — призналась Приходько. Как отметила комикесса, они с супругом пытались заливать алкоголем некий эмиграционный стресс.

Ранее Приходько рассказала, что испытывает дискомфорт из-за того, что за границей в ее жизни нет стабильности. Комикесса назвала свое положение финансовой драмой.

Приходько стала известной благодаря юмористическим передачам «Открытый микрофон», «Stand Up на ТНТ» и другим проектам. Сейчас она живет в Испании.