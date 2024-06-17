Украинский командир назвал превосходящее ВСУ умение российских бойцов

Айрон назвал строение фортификаций преимуществом ВС РФ, которым не обладают ВСУ

Строение фортификационных сооружений является умением, в котором бойцы ВС России превосходят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое преимущество российских войск, которым не обладают украинские, назвал командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным Айрон в эфире телеканала «Новости.Live».

Военнослужащий рассказал об этом в ответ на слова ведущей, которая утверждает, что у некоторые украинцы недовольны, что российские солдаты способны возводить фортификации, тогда как ВСУ так и не удалось сделать этого в Херсонской области.

«Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — заявил Айрон.

По словам украинского командира, губительной проблемой для ВСУ является неумение признавать проблемы и решать их. «Проблема — не признавать и топить до последнего лодку, которая уже тонет. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься», — подытожил он.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ проводят активные действия по расширению буферной зоны в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он добавил, что Украина перебрасывает резервы, пытаясь сдержать продвижение российских войск на херсонском направлении.