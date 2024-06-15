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15:11, 15 июня 2024Россия

Полковник описал положение России и Украины в зоне СВО

Полковник Матвийчук: РФ проводит активные действия по расширению буферной зоны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России проводят активные действия по расширению буферной зоны в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он описал положение Москвы и Киева.

«Россия сейчас проводит активные действия по продолжению расширения буферной зоны. Мы активно продвигаемся на Липовцы и на Часов Яр. Есть хорошие моменты на херсонском направлении. Украина же перебрасывает резервы, пытается нас сдержать на этом направлении», — поделился Матвийчук.

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Ранее стало известно, что в течение суток российские военнослужащие отразили семь контратак, предпринятых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и три беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

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      Варвара Кошечкина
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