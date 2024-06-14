В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

В Шебекино при обстреле ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) обрушился подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, трое человек пострадали. Между тем Telegram-канал Shot сообщает, что число пострадавших возросло до пяти, под завалами могут находиться минимум пять человек. По данным Mash, ВСУ, предположительно, нанесли удар по Шебекино ракетой «Точка-У».

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

После обстрела обрушилось 15 квартир

В результате обстрела обрушилось 15 квартир. По предварительной информации, два человека погибли после обрушения подъезда. По словам очевидцев, среди них могут быть дети.

В настоящий момент идет разбор завалов. Издание Baza между тем раскрывает личности двух пострадавших. 70-летняя женщина получила открытую рану головы, а 35-летняя жительница — открытые раны ног.

Как сообщили в МЧС, двух человек удалось эвакуировать с пятого этажа.

Опубликовано видео с места обрушения

Baza публикует ролик, на котором видно, как местные жители пытаются самостоятельно разобрать завалы после обрушения подъезда. К месту инцидента выдвинулись спасатели и медики.

В мае после обстрела подъезд дома рухнул в Белгороде

Утром 12 мая обломки ракеты, запущенной со стороны Украины, попали в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. В Минобороны сообщили, что жилой дом повредило фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У». Под завалами были найдены тела 17 человек, еще 25 человек пострадали.

Рядом с многоэтажкой расположены детский сад и школа. Сообщалось, что ВСУ могли целиться в ТЭЦ, которая находится через дорогу от жилого дома. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело о теракте. На ЧП в Белгороде отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала случившееся «кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима».