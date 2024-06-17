Украинский военный назвал главную проблему ВСУ под Харьковом

Офицер ВСУ Маляревич: главной проблемой под Харьковом стала РЭБ ВС России

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом стали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БПЛА «Ахиллес» 92-й штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире Espreso.

Маляревич рассказал о подавлении украинских БПЛА средствами ВС России на харьковском направлении. Он назвал «беспрецедентной» российскую систему РЭБ на этом участке фронта.

«Бывают такие, что почти вслепую летаешь (..) Такого еще не было», — заявил украинский офицер. Военный отметил, что действия ВС России ведут к слабой поддержке ВСУ и потерям украинских частей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал цель создания санитарной зоны в Харьковской области. Он подчеркнул, что это должно обезопасить регионы России от обстрелов.