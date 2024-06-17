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13:25, 17 июня 2024Бывший СССР

Украинский военный назвал главную проблему ВСУ под Харьковом

Офицер ВСУ Маляревич: главной проблемой под Харьковом стала РЭБ ВС России

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом стали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БПЛА «Ахиллес» 92-й штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире Espreso.

Маляревич рассказал о подавлении украинских БПЛА средствами ВС России на харьковском направлении. Он назвал «беспрецедентной» российскую систему РЭБ на этом участке фронта.

«Бывают такие, что почти вслепую летаешь (..) Такого еще не было», — заявил украинский офицер. Военный отметил, что действия ВС России ведут к слабой поддержке ВСУ и потерям украинских частей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал цель создания санитарной зоны в Харьковской области. Он подчеркнул, что это должно обезопасить регионы России от обстрелов.

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      Алевтина Запольская
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