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13:21, 17 июня 2024Бывший СССР

Узбекистан начнет принимать беженцев из Афганистана вместо Германии

Bloomberg: Германия рассматривает пакт с Узбекистаном о депортации афганцев

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Правительство Германии рассматривает миграционный пакт с Ташкентом о депортации беженцев-афганцев в Узбекистан. В случае успешного заключения договора среднеазиатская республика также начнет принимать часть беженцев из Афганистана вместо Берлина, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

«Согласно предложенному плану, правительство Узбекистана будет принимать ограниченное число афганских беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища и которые были депортированы из Германии, а затем отправлять их в соседний Афганистан с помощью частной авиакомпании»,  — говорится в публикации.

Отмечается, что Ташкент настаивает на включении в план разрешения на миграцию в Германию высококвалифицированных рабочих из республики.

Ранее представители Министерства иностранных дел и Министерства юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) можно исключить из перечня запрещенных в стране организаций. По словам специального представителя российского лидера по Афганистану Замира Кабулова, на данный момент признание правительства талибов Москвой стало значительно ближе, чем в момент их прихода к власти в 2021 году.

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      Глеб Палехов
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