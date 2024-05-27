Путину предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Талибов снова позвали на ПМЭФ

МИД и Минюст доложили, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных

Представители Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства юстиции России доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) можно исключить из перечня запрещенных в стране организаций. Об этом СМИ сообщил директор Второго департамента Азии МИД РФ, специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

[Исключение «Талибана» из списка запрещенных] обязательно. Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России Замир Кабулов специальный представитель президента РФ по Афганистану

Дипломат отметил, что позиция была согласована с другими ведомствами, а позицию МИД страны по этому вопросу он назвал положительной. Кабулов подчеркнул, что на данный момент признание правительства талибов Россией стало значительно ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

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Россия пригласила талибов на ПМЭФ

В этот же день стало известно, что талибов пригласили участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Кабулова, с ними в рамках мероприятия планируется обсудить сразу несколько перспективных сфер сотрудничества.

«Традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом», — отметил он.

В этом месяце Кабулов уже указывал, что «Талибан» сейчас не враг России. Он отметил, что представители движения хоть и не являются «друзьями России номер один», но относятся с доверием к России, воспринимая ее как правопреемницу СССР.

Исключение «Талибана» из запрещенных организаций назвали возможным при условии одобрения ВС России

Решение об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций назвали возможным при условии одобрения Верховным судом (ВС) России. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, ранее практика не имела подобных прецедентов снятия статуса террористической организации.

Специалист указал, что, так как «Талибан» был признан террористическим по иску Генеральной прокуратуры в Верховный суд, отмена этого решения возможна по новому иску этого же органа в тот же суд. Причиной для обращения станут «вновь открывшиеся обстоятельства».

По мнению адвоката Калоя Ахильгова, «Талибан» могут исключить из списка террористов в течение одного-двух месяцев, передает RTVI.

Я думаю, что это будет недолгий период. Потому что, как мы понимаем, «Талибан» присутствует на многих мероприятиях, которые проводятся в том числе в России — официальные форумы и так далее, — и присутствие официально признанной террористической организации на таких форумах немножко режет ухо Калой Ахильгов адвокат

В 2023 году «Талибан» из списка запрещенных организаций исключил Казахстан

В конце прошлого года правительство Казахстана приняло решение исключить «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Как сообщил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных террористических организаций в целях его актуализации.

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«В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН», — пояснил он.

В апреле о вероятности исключения талибов из списка запрещенных организаций высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отмечал, что Москва объявит о своей позиции касательно этой темы после завершения детальной проработки вопроса. Представитель Кремля подчеркивал, что Москва поддерживает контакты с талибами. «Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане», — указал Песков.

СБ ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. Тогда же Верховный суд РФ признал «Талибан» террористической организацией. В мае 2021 года, после вывода американских военнослужащих из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года, члены движения начали наступление на крупные города страны и в августе вошли в Кабул, объявив о завершении военных действий. В сентябре того же года был оглашен состав временного правительства, легитимность которого пока не признана.