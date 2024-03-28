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17:31, 28 марта 2024Мир

«Сегодня талибы — главные противники ИГ». Как на Западе пытаются сделать Афганистан ответственным за теракт в «Крокусе»?

Политолог Князев: Запад использует теракт в «Крокусе» в геополитических целях

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Страны Запада используют теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» как инструмент в своих геополитических целях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев.

В частности, многие политики заявили, что Украина не имеет отношения к террористическому акту, а заказчиком и исполнителем является афганский филиал группировки ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в России). Например, заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в интервью телеканалу ABC заявил, что террористический акт стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и подобное может повториться на американской территории.

Политик уточнил, что при администрации экс-президента США Дональда Трампа «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) «фактически вышло из бизнеса».

У них оставалось меньше тысячи боевиков, (...) а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары

Марко Рубиопредседатель комитета по разведке Сената США

Рубио заключил, что угроза терроризма снова стала глобальной, так как у властей Афганистана нет возможностей контролировать всю территорию страны и бороться с подобными группировками.

Аналогичную точку зрения высказывали и ряд крупных изданий. Так, газета The New York Times и телеканал CBS News сообщали, что, согласно собранным разведданным, нападение планировал именно «Вилаят Хорасан». Американский аналитик компании Soufan Group Колин Кларк отмечал в разговоре с The New York Times, что в последние два года террористический и запрещенный «Вилаят Хорасан» был «помешан» на России.

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Правящее в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не в первый раз попадает под критику из-за борьбы с терроризмом. Особенно сложные отношения у Кабула по данному вопросу с соседним Пакистаном. В частности, 18 марта силы движения нанесли удары по пакистанской территории в ответ на налеты на провинции Пактика и Хост в Афганистане.

В свою очередь, 28 марта министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил Кабул в отсутствии успехов в борьбе с терроризмом и назвал Афганистан «источником террора».

Пакистан использует терроризм как рычаг давления на Афганистан

Обвинения в адрес движения «Талибан» со стороны Пакистана являются частью более сложного и глобального контекста отношений двух стран, выходящих за вопросы терроризма, рассказал «Ленте.ру» Александр Князев.

«С Пакистаном у Афганистана (неважно, сегодняшним, или десятки лет назад) существуют непростые отношения, включая нерешенный территориальный вопрос и, соответственно, отсутствие признаваемой обеими сторонами линии границы, а также разделенность основного афганского этноса, пуштунов, численность которых в Пакистане превышает их количество в Афганистане. Это обуславливает конфликтность Кабула с Пакистаном, а раньше — с Британской Индией, уже более ста лет», — рассказал эксперт.

Князев также напомнил, что в начале 1990-х годов пакистанская сторона была одним из соавторов движения «Талибан», и Исламабад не смущали его террористические черты. Пакистан продолжал поддерживать талибов вплоть до их прихода к власти в Афганистане в 2021 году, став ведущей политической силой, которая укрепляет государственность «в специфической теократической форме».

Фото: Ali Khara / Reuters

«Стратегическая установка всех пакистанских правительств с момента возникновения этого государства — наличие контроля и возможностей влияния на правительство в Кабуле. Но стремление талибов к самостоятельности, их выход из-под контроля Исламабада такую постановку вопроса исключают», — подчеркнул Князев. — «Наверняка в Исламабаде учитывают и преобладающее в мире недоверие к талибам с точки зрения связей с терроризмом, что повышает ставки в обвинениях в сторону Кабула».

Играет в пользу таких обвинений и тот факт, что на территории Афганистана действительно пока находятся группировки ряда признанных международных террористических организаций, хотя и замалчивается, игнорируется то, что с 2015 года и в настоящее время как раз движение талибов является главным противником того же ИГ, добиваясь куда большего успеха в этом, нежели предшествующие правительства или силы США и НАТО до 2021 года…

Александр Князевведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
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Запад использует ситуацию в Афганистане для манипуляций геополитического уровня

Как отметил эксперт, для стран Запада ситуация в Афганистане является «инструментом манипуляций разного калибра — от геополитических до эпизодических».

«Самый свежий пример — попытки западных стран перевести стрелки в расследовании теракта в Красногорске, повлиять на общественное мнение и через него на российское расследование в определении заказчиков теракта, — напомнил Князев. — Возможно, будет доказана связь исполнителей с ИГ или даже с афганским ответвление ИГ, так называемым "Вилаятом Хорасан", но исполнители в любом случае вторичны. Тем более что и ИГ является инструментом спецслужб Запада, это несомненно, и вполне могло выполнить заказ просто что называется "вслепую"».

Такой маневр в сумме с самим терактом является многоцелевым, перенаправляя, например в случае успеха, все обвинение в сторону афганского ИГ и оставляя в стороне деятельность спецслужб Украины и Запада. Судя по высказываниям руководства России, маневр не удался

Александр Князевведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Талибан пообещал сделать все возможное для борьбы с боевиками «Вилаята Хорасан»

На фоне трагических событий в Подмосковье, движение «Талибан» заявило, что сделает все возможное для борьбы с боевиками ИГИЛ и его филиала «Вилаят Хорасан». Об этом рассказал глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах. Мы боремся с ними и не позволим им представлять угрозу для нас в Афганистане

Сухейль Шахинглава политического офиса талибов в Катаре
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      Максим Габриелян
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