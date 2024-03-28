Талибы пообещали сделать все возможное для борьбы с боевиками «Вилаята Хорасан»

РИА Новости: «Талибан» пообещал бороться с боевиками «Вилаята Хорасан»

«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) сделает все возможное для борьбы с боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и его филиала «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в России). Об этом сообщил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин в интервью РИА Новости.

«Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах. Мы боремся с ними и не позволим им представлять угрозу для нас в Афганистане», — пообещал представитель «Талибана».

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

На следующий день после трагедии о причастности к теракту заявила базирующаяся в Афганистане ячейка ИГ под названием «Вилаят Хорасан».

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану и по совместительству директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подчеркнул, что талибы не являются террористами по существу.