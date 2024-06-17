В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

На военном полигоне в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть пострадавшие

На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Чехии в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие», — говорится в публикации чешской армии.

Раненным в результате взрыва оказывается помощь, их количество и состояние не уточняется. Для помощи задействовали спасательный вертолет и военную полицию.