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13:48, 17 июня 2024Мир

В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

На военном полигоне в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть пострадавшие

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Чехии в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие», — говорится в публикации чешской армии.

Раненным в результате взрыва оказывается помощь, их количество и состояние не уточняется. Для помощи задействовали спасательный вертолет и военную полицию.

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      Лина Пивоварова
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