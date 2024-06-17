В Эстонии заявили о рекордном темпе накопления боеприпасов

Министр Певкур: за два года Эстония купила больше снарядов, чем за 30 лет

За последние два года Эстония закупила больше снарядов, чем за предыдущие 30 лет. Об этом министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур сообщил в эфире программы Vikerhommik.

По его словам, все страны НАТО, кроме США, испытывают острый дефицит боеприпасов. При этом он отметил, что Эстония быстрее прочих государств-членов Североатлантического альянса пополняет запасы снарядов.

В контексте этого глава ведомства указал на то, что если в бюджете на 2022--2025 годы Таллин закладывал на закупку боеприпасов 155 миллионов евро, то одобренный в июне 2024 года четырехлетний план предусматривает уже 1,55 миллиарда евро на эти цели, а эстонское правительство обсуждает возможность выделения дополнительных 1,6 миллиарда евро на пополнение запасов.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем рекомендовал выделить из бюджета 1,6 миллиарда евро для подготовки республики к отражению возможного нападения противника. Отмечается, что эта сумма потребуется для закупки 800 ракет ATACMS, порядка 500 управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметра, тысячи ракет точного наведения и свыше 25 тысяч артиллерийских снарядов.