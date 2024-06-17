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13:26, 17 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о рекордном темпе накопления боеприпасов

Министр Певкур: за два года Эстония купила больше снарядов, чем за 30 лет

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

За последние два года Эстония закупила больше снарядов, чем за предыдущие 30 лет. Об этом министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур сообщил в эфире программы Vikerhommik.

По его словам, все страны НАТО, кроме США, испытывают острый дефицит боеприпасов. При этом он отметил, что Эстония быстрее прочих государств-членов Североатлантического альянса пополняет запасы снарядов.

В контексте этого глава ведомства указал на то, что если в бюджете на 2022--2025 годы Таллин закладывал на закупку боеприпасов 155 миллионов евро, то одобренный в июне 2024 года четырехлетний план предусматривает уже 1,55 миллиарда евро на эти цели, а эстонское правительство обсуждает возможность выделения дополнительных 1,6 миллиарда евро на пополнение запасов.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем рекомендовал выделить из бюджета 1,6 миллиарда евро для подготовки республики к отражению возможного нападения противника. Отмечается, что эта сумма потребуется для закупки 800 ракет ATACMS, порядка 500 управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметра, тысячи ракет точного наведения и свыше 25 тысяч артиллерийских снарядов.

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      Алевтина Запольская
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