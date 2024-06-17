В Эстонии заявили о рекордном темпе накопления боеприпасов

За последние два года Эстония закупила больше снарядов, чем за предыдущие 30 лет. Об этом министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур сообщил в эфире программы Vikerhommik.
По его словам, все страны НАТО, кроме США, испытывают острый дефицит боеприпасов. При этом он отметил, что Эстония быстрее прочих государств-членов Североатлантического альянса пополняет запасы снарядов.
В контексте этого глава ведомства указал на то, что если в бюджете на 2022--2025 годы Таллин закладывал на закупку боеприпасов 155 миллионов евро, то одобренный в июне 2024 года четырехлетний план предусматривает уже 1,55 миллиарда евро на эти цели, а эстонское правительство обсуждает возможность выделения дополнительных 1,6 миллиарда евро на пополнение запасов.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем рекомендовал выделить из бюджета 1,6 миллиарда евро для подготовки республики к отражению возможного нападения противника. Отмечается, что эта сумма потребуется для закупки 800 ракет ATACMS, порядка 500 управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметра, тысячи ракет точного наведения и свыше 25 тысяч артиллерийских снарядов.