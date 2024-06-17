В Германии захотели запретить правую партию АдГ

В Германии начали кампанию с целью запретить правую партию АдГ

Инициативная общественная группа начала публичную кампанию «Защитим человеческое достоинство — запретим АдГ сейчас», выступая против деятельности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на официальный сайт кампании.

«АдГ представляет собой угрозу для жизни всех людей, которые не вписываются в их мировоззрение. Они распространяют этнически-расистские идеи, высмеивают понятие демократии и посягают на верховенство закона. В случае прихода к власти они смогут институционально закрепить свои атаки на человеческое достоинство», — сообщается в заявлении.

Авторы инициативы отмечают якобы опасный рост популярности АдГ на территории бывшей ГДР. Они также предположили, что «приход партии к власти в этих землях может поставить под вопрос верховенство закона».

10 июня «Альтернатива для Германии» набрала на выборах в Европейский парламент в ФРГ 15,6 процента голосов, показав лучший результат в истории партии.