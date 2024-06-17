В Госдуме одним словом описали итоги «саммита мира» в Швейцарии

Депутат Госдумы Ивлев: саммит по Украине в Швейцарии оказался пшиком

Результат швейцарского «саммита мира» — пшик. Одним этим словом итоги двухдневной встречи описал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

Мирная конференция, на которую не была приглашена Россия, проходила с 15 по 16 июня.

Ивлев назвал мероприятие бессмысленным. Он напомнил, что европейские политики и СМИ преподносили конференцию как нечто способное решить «все вопросы о мире на Украине».

При этом в кулуарах «саммита мира» активно обсуждались мирные предложения России, заявил депутат. В целом эффективность конференции Ивлев оценил в пять процентов.

Накануне встречи в Швейцарии президент России Владимир Путин изложил условия, при которых Москва немедленно прекратит боевые действия на Украине. Такими условиями российский лидер назвал начало вывода украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официальный отказ Киева вступить в НАТО.