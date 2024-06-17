В квартире жителей Подмосковья с потолка полилась вода

В Подольске из-за ливня затопило квартиру

Квартира жителей подмосковного Подольска оказалась затоплена из-за ливня, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Залитая водой квартира расположена микрорайоне Климовск. На опубликованных кадрах видно, что под давлением воды, стекающей с крыши, натяжной потолок опустился практически на метр вниз. При этом жидкость просачивается сквозь отверстие потолка и льется на пол.

Сообщается также, что в Сыровском тупике затопило подъезд многоквартирного дома. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что жильцы выходят из подъезда сразу в большую лужу, при этом вода попадает в дом.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказывал, что с понедельника, 17 июня, до утра среды, 19 июня, в Москве и Московской области ожидаются интенсивные ливни с порывами ветра до 15-17 метров в секунду. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.