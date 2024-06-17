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13:33, 17 июня 2024Экономика

Москвичам и жителям области предрекли ливни и похолодание

Синоптик Ильин: черноморский циклон принесет грозы и дожди в столицу

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

До утра среды, 19 июня, в Москве и Московской области объявили о желтом уровне погодной опасности. Южный черноморский циклон принесет в столицу грозы и порывистый ветер. Об этом в беседе с 360.ru заявил синоптик Александр Ильин.

«Ожидается порывистый ветер — до 15-17 метров в секунду. Пройдет приличный дождь. За два дня выпадет от 20 до 30 процентов месячной нормы осадков», — проинформировал специалист.

По его словам, 19 июня циклон уйдет из региона. Температура воздуха поднимется до 26-28 градусов. Он подчеркнул, что с четверга, 20 июня, погоду в Москве будет определять северо-западная ложбина. Вместе с ней в город придет не только дождь, но и похолодание. На фоне этого температура воздуха опустится до плюс 18-23 градусов.

Прежде предупреждение о желтом уровне погодной опасности в связи с сильной грозой в Москве и Московской области опубликовал Гидрометцентр.

Ранее климатолог Андрей Киселев объяснил погодные катаклизмы в Москве. По его словам, дожди в столице участились из-за глобального потепления.

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      Наталья Анисеева
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