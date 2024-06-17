В Москву пришло редкое погодное явление

Синоптик Позднякова: в Москве прошли редкие тропические ночи

Прошедшая ночь оказалась аномально теплой для Москвы. О редком погодном явлении, которое пришло в столицу, рассказала синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Ночью на понедельник, 17 июня, температура воздуха держалась на уровне 16,6–17,9 градуса тепла. Следующей ночью столбики термометров могут подняться до 17-19 градусов тепла. По словам Поздняковой, такая погода нетипична для Москвы.

«Это намного выше средней ночной температуры июня (плюс 11,5 градуса). Надо отметить, что такие "тропические ночи" в середине июня явление довольно редкое и случаются раз в семь–восемь лет», — отметила синоптик.

Ранее москвичам пообещали аномальные дожди и похолодание. По данным прогностического центра «Метео», погода в столице начнет портиться 17 июня.